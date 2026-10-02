IOWA RECEIVED NEAR RECORD SEPTEMBER RAINFALL

SEPTEMBER IS OVER AND WITH IT THE CONTINUING PAST MONTH OF RAIN SHOWERS IN SIOUXLAND.
IOWA STATE CLIMATOLOGIST JUSTIN GLISAN (GLISSEN) SAYS THE PRELIMINARY TOTAL NUMBERS FOR THE LAST MONTH SHOW A STATEWIDE AVERAGE OF ABOUT EIGHT INCHES OF RAINFALL:
RAIN1 OC……ABOVE :08
HE SAYS THAT PUTS THE MONTH IN THE TOP FIVE IN IOWA HISTORY:
RAIN2 OC………STATE OF IOWA” :12
GLISAN SAYS THE WEATHER PATTERNS ALIGNED SO THERE WAS PLENTY OF MOISTURE IN THE AIR, AND CONDITIONS WERE RIGHT FOR IT TO FALL.
RAIN3 OC……..FOR SEPTEMBER” :19
ALL THE RAIN OVERSHADOWED THE TEMPERATURES IN SEPTEMBER, WHICH AVERAGED 69 DEGREES.
RAIN4 OC……..OF RECORDS” :12
GLISAN SAYS PREVIOUS STRONG EL NINO EVENTS LIKE THE ONE WE ARE IN NOW DID HAVE WARMER TEMPERATURES THROUGH FALL ALONG WITH NEAR NORMAL TO SLIGHTLY WETTER CONDITIONS.
Radio Iowa