IOWA LAWMAKERS CONVENE IN SPECIAL SESSION OVER STEEL PLANT

IOWA LAWMAKERS ARE MEETING IN SPECIAL SESSION IN DES MOINES TODAY TO CONSIDER TAX INCENTIVES FOR A PROPOSED STEEL PLANT IN SOUTHEAST IOWA.
THE 15-BILLION-DOLLAR MESABI METALLICS PLANT WAS ANNOUNCED BY PRESIDENT TRUMP ON MONDAY.
IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS SINCE MESABI IS MAKING THE LARGEST PRIVATE INVESTMENT IN IOWA HISTORY, ADJUSTMENTS ARE NEEDED TO THE STATE’S MAJOR ECONOMIC GROWTH ATTRACTION PROGRAM.
THE MEGA PROGRAM PROVIDES TAX INCENTIVES TO COMPANIES THAT INVEST MORE THAN A BILLION DOLLARS IN IOWA COMMERCIAL DEVELOPMENTS.
THE SPECIAL SESSION BEGAN AT 8:30 A.M.
REPUBLICANS AND DEMOCRATS IN THE HOUSE ASND SENATE WERE CAUCUSING SEPARATELY IN THE 10 O’CLOCK HOUR.