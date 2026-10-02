HAMILTON BLVD REPAIR PROJECT BEGINS MONDAY

DRIVERS ON PART OF HAMILTON BOULEVARD WILL BE SLOWED BY A RECONSTRUCTION PROJECT THAT BEGINS ON MONDAY.
THE CITY’S ENGINEERING DIVISION SAYS HAMILTON BOULEVARD BETWEEN WEST 15TH AND WEST 20TH STREETS WILL BE REDUCED TO ONE LANE OF TRAFFIC IN EITHER DIRECTION.
THE CLOSURE IS SO THE CITY’S CONTRACTOR CAN PERFORM STREET REPAIRS.
THOSE INCLUDE A-D-A CURB RAMP REPAIRS, INLET REPAIRS AND STREET PAVING OPERATIONS.
THIS CLOSURE BEGINS MONDAY, OCTOBER 5TH AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED LATER THIS FALL, WEATHER DEPENDENT.