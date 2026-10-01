IOWA LOTTERY HQ TO MOVE TO NEW LOCATION

IOWA DEPARTMENT OF REVENUE DIRECTOR MARY MOSIMAN ANNOUNCED AT THE STATE LOTTERY COMMISSION MEETING WEDNESDAY THAT THE IOWA LOTTERY HEADQUARTERS IS MOVING FROM CLIVE TO THE STATE CAPITOL COMPLEX:
MOVING1 OC………HOOVER BUILDING” :12
THE IOWA LOTTERY AND ALCOHOLIC BEVERAGES WERE MADE DIVISIONS OF THE DEPARTMENT OF REVENUE THREE YEARS AGO UNDER THE GOVERNMENT REALIGNMENT PROGRAM.
MOSIMAN SAYS THEY WILL BE PUTTING OUT A LOT OF INFORMATION TO UPDATE LOTTERY PLAYERS ON THE CHANGE.
MOVING2 OC………LOTTERY HEADQUARTERS” :08
SHE SAYS THE MOVE WILL SAVE SOME MONEY:
MOVING3 OC……….REVENUE GENERATION” :14
THE LOTTERY PURCHASED THE BUILDING IN CLIVE FOR FIVE-POINT-THREE-FIVE MILLION DOLLARS IN 2014 AND THE TOTAL COST CAME TO SEVEN MILLION WITH THE ADDITION OF A GENERATOR AND SECURITY MEASURES.
THEY PLAN TO MOVE FROM NOVEMBER 6TH THROUGH THE 11TH.
RADIO IOWA