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IOWA LOTTERY HQ TO MOVE TO NEW LOCATION

By
Woody Gottburg
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IOWA DEPARTMENT OF REVENUE DIRECTOR MARY MOSIMAN ANNOUNCED AT THE STATE LOTTERY COMMISSION MEETING WEDNESDAY THAT THE IOWA LOTTERY HEADQUARTERS IS MOVING FROM CLIVE TO THE STATE CAPITOL COMPLEX:

MOVING1 OC………HOOVER BUILDING” :12

THE IOWA LOTTERY AND ALCOHOLIC BEVERAGES WERE MADE DIVISIONS OF THE DEPARTMENT OF REVENUE THREE YEARS AGO UNDER THE GOVERNMENT REALIGNMENT PROGRAM.

MOSIMAN SAYS THEY WILL BE PUTTING OUT A LOT OF INFORMATION TO UPDATE LOTTERY PLAYERS ON THE CHANGE.

MOVING2 OC………LOTTERY HEADQUARTERS” :08

SHE SAYS THE MOVE WILL SAVE SOME MONEY:

MOVING3 OC……….REVENUE GENERATION” :14

THE LOTTERY PURCHASED THE BUILDING IN CLIVE FOR FIVE-POINT-THREE-FIVE MILLION DOLLARS IN 2014 AND THE TOTAL COST CAME TO SEVEN MILLION WITH THE ADDITION OF A GENERATOR AND SECURITY MEASURES.

THEY PLAN TO MOVE FROM NOVEMBER 6TH THROUGH THE 11TH.

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