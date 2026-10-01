I-29 REST AREA NEAR ONAWA TO CLOSE TEMPORARILY

THE NORTHBOUND INTERSTATE 29 REST AREA LOCATED TWO-POINT-SIX MILES SOUTH OF IOWA 175 AND ONAWA WILL CLOSE NEXT WEDNESDAY, OCTOBER 7, AND REMAIN CLOSED UNTIL MID-DECEMBER.
THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION’S DISTRICT 3 OFFICE SAYS CREWS NEED TO CLOSE THE REST AREA TO COMPLETE UTILITY AND LIGHTING WORK.
THE WORK INCLUDES, RECONSTRUCTING THE PARKING LOT AND FINISHING THE PAVING.
CREWS WILL ALSO ADD ADDITIONAL TRUCK PARKING TO THE REST AREA AS A PART OF THE PROJECT.
THE RIGHT LANE OF NORTHBOUND I-29 WILL REMAIN CLOSED DURING THIS TIME..