CITY RESIDENTS ASKED TO PROPERLY DISPOSE OF GRASS CLIPPINGS

THE CITY OF SIOUX CITY REMINDS RESIDENTS NOT TO DISPOSE OF YOUR GRASS CLIPPINGS IN STREETS, DETENTION BASINS, CREEKS, DITCHES, OR DRAINAGE WAYS.
CITY STREET SWEEPERS ARE NOT DESIGNED TO COLLECT GRASS CLIPPINGS AND PLACING THEM IN THE STREET CAN BLOCK STORM INLETS, CONTRIBUTE TO LOCAL FLOODING, AND NEGATIVELY IMPACT WATER QUALITY AS STORMWATER IN SIOUX CITY FLOWS UNTREATED INTO LOCAL WATERWAYS.
IMPROPER DISPOSAL OF GRASS CLIPPINGS IS A VIOLATION OF CITY CODE WHICH PROHIBITS PLACING GRASS, WEEDS OR DEBRIS OF ANY KIND INTO CEMENT GUTTERS WITHIN CITY STREETS OR ALLEYS.
HOMEOWNERS ARE RESPONSIBLE FOR THE PROPER DISPOSAL OF GRASS CLIPPINGS AND OTHER YARD WASTE
YOU ARE ASKED TO USE YOUR RESIDENTIAL GARBAGE CONTAINER, BAGGED IF POSSIBLE FOR EASIER REMOVAL.
IF GARBAGE CONTAINERS ARE FULL, PAPER YARD WASTE BAGS MAY BE USED AND CAN BE PURCHASED AT ANY HARDWARE STORE.
A SOLID WASTE STICKER MUST BE ATTACHED TO EACH BAG.
THOSE STICKERS ARE AVAILABLE FOR $1.50 AT CITY HALL, HY-VEE, FAREWAY, WALMART, THE HAMILTON BOMGAARS AND WILMES HARDWARE.
GRASS CLIPPINGS ARE ACCEPTED FREE OF CHARGE FOR SIOUX CITY RESIDENTS AT THE CITIZEN’ S CONVENIENCE CENTER ON 28TH STREET.
THERE IS A FEE CHARGED TO COMMERCIAL LAWN CARE BUSINESSES FOR DISPOSAL OF LEAF AND GRASS DEBRIS.