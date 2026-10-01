BENSON INAUGURATED AS MORNINGSIDE UNIVERSITY PRESIDENT

CHAD BENSON WAS OFFICIALLY INAUGURATED AS THE 14TH PRESIDENT OF MORNINGSIDE UNIVERSITY IN A THURSDAY AFTERNOON CEREMONY AT THE SCHOOL.
BENSON IS A 1990 ALUMNUS OF MORNINGSIDE AND OFFICIALLY BEGAN SERVING FULL TIME DUTIES AS PRESIDENT BACK IN MID-MARCH.
HE HAD BEEN APPOINTED AS INTERIM PRESIDENT FOR A TWO YEAR TERM IN JUNE OF 2025 BY MORNINGSIDE’S BOARD OF DIRECTORS.
DURING HIS INTERIM PRESIDENCY, BENSON OVERSAW THE ACQUISITION OF ST. LUKE’S COLLEGE, EXPANDING MORNINGSIDE’S HEALTHCARE AND WORKFORCE-ALIGNED ACADEMIC PROGRAMS
BENSON, WHO SAYS MORNINGSIDE SHAPED HIS LIFE, ENROLLED AS A STUDENT AT THE SCHOOL 40 YEARS AGO THIS FALL.
HE IS ONLY THE THIRD ALUMNUS IN THE UNIVERSITY’S HISTORY TO SERVE AS PRESIDENT, JOINING FRANK MOSSMAN WHO GRADUATED IN 1903 AND MILES TOMMERAASEN FROM THE CLASS OF 1943.