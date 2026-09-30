SAFEPLACE TO HANDLE RESPONSES TO SEXUAL ASSAULT CASES IN THREE LOCAL COUNTIES

A PRIVATE NONPROFIT AGENCY THAT WORKS WITH SURVIVORS OF DOMESTIC VIOLENCE IS TAKING OVER RESPONSES TO SEXUAL ASSAULT CASES IN WOODBURY, PLYMOUTH AND MONONA COUNTIES.
STARTING OCTOBER 1ST, (THURSDAY). SAFEPLACE WILL TAKE OVER JURISDICTION IN THOSE COUNTIES AFTER RECEIVING FUNDING FROM THE IOWA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE.
GINA SYPERSMA IS A SPOKESWOMAN FOR SAFEPLACE SIOUXLAND:
SAFEPLACE1 OC…..AND DOMESTIC VIOLENCE” (2X) :15
WHILE SAFEPLACE HAS BEEN FOCUSED ON DOMESTIC VIOLENCE IN RECENT YEARS, SYPERSMA SAYS THE GOAL IS TO MAKE THE SHIFT SEAMLESS.
SAFEPLACE2 OC……….”TO RESOURCES” :21
SHE SAYS BUILDING RELATIONSHIPS WITH THE SURVIVORS WHO ARE SEEKING HELP IS AN IMPORTANT PART OF THE ADVOCACY PROCESS.
SAFEPLACE3 OC…….PUTTING OUR ENERGY. :15
SYPERSMA SAYS THE PRIMARY FOCUS IS TO ENSURE SURVIVORS HAVE COMPASSIONATE, CONFIDENTIAL SUPPORT WHEN THEY NEED IT.
SAFEPLACE HAS A 24-SEVEN CRISIS LINE AT 800-982-7233.