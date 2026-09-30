NEBRASKA POWERBALL TICKET NEAR MISS ON JACKPOT

SOMEONE IN NEBRASKA CAME CLOSE TO WINNING MONDAY’S $389 MILLION DOLLAR POWERBALL JACKPOT.
THE NEBRASKA LOTTERY SAYS THAT PERSON MATCHED FOUR OF THE FIVE WHITE BALL NUMBERS AND THE POWERBALL NUMBER TO WIN $50,000..
THE NUMBERS DRAWN WERE 17, 21, 29, 42, 49. THE POWERBALL WAS 7.
IF THE PLAYER WITH THE TICKET HAD MATCHED FIVE WHITE BALL NUMBERS AND NOT THE POWERBALL, THEY WOULD HAVE WON AT LEAST $1 MILLION, WITHOUT A POWER PLAY NUMBER.
THE TICKET WAS SOLD AT AN OMAHA CASEY’S.
WHOEVER HAS THE WINNING TICKET HAS 180 DAYS TO CLAIM THEIR PRIZE.