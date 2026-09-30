MCGOWAN & DAWSON MEET IN IOWA 4TH DISTRICT DEBATE

THE TWO CANDIDATES RUNNING FOR IOWA’S 4TH DISTRICT SEAT IN THE U.S. HOUSE FACED OFF IN A DEBATE WEDNESDAY NIGHT IN SIOUX CITY IN THE KTIV-TV STUDIOS.
DEMOCRAT DAVE DAWSON AND REPUBLICAN CHRIS MCGOWAN ARE SEEKING THE SEAT CURRENTLY HELD BY REPUBLICAN RANDY FEENSTRA, WHO IS NOT SEEKING A NEW TERM.
DAWSON, A LOCAL ATTORNEY WITH THE WOODBURY COUNTY ATTORNEY’S OFFICE AND MCGOWAN, THE FORMER PRESIDENT OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE, WERE ASKED QUESTIONS ABOUT A VARIETY OF ISSUES AND HOW THEY ARE AFFECTING IOWANS, INCLUDING FEDERAL TARIFFS AND RETALIATION FROM COUNTRIES SUCH AS CANADA.
MCGOWAN STATED THAT WAS A CONCERN BY LOCAL COMPANIES SUCH AS SIOUX HONEY, WHICH JUST BROKE GROUND ON A MAJOR EXPANSION IN SIOUX CITY:AND IS CONCERNED ABOUT RETROACTIVE TARIFFS AFTER A DEAL IS MADE:
4THDEBATE1 OC……..NEVER RETROACTIVELY. :18
DAWSON PUTS THE BLAME ON PRESIDENT TRUMP AND THE CURRENT CONGRESS:
4THDEBATE2 OC……….BACK AND FORTH. :18
DAWSON BLAMED THE CONFLICT IN IRAN AS A REASON FOR MANY OF THE ECONOMIC PROBLEMS IN AMERICA, INCLUDING HIGH FUEL AND GROCERY PRICES:
4THDEBATE3 OC……IN THE UNITED STATES. :10
MCGOWAN SAYS AMERICA WOULD HAVE LOWER FUEL PRICES IF THE KEYSTONE PIPELINE HAD BEEN APPROVED AND E-15 WAS SOLD YEAR ROUND:
4THDEBATE4 OC………AT HTIS TIME. :20
THE TWO DIFFERED ON VARIOUS ASPECTS OF THE BIG BEAUTIFUL BILL AND AGREED THAT CONGRESS SHOULD HAVE A BALANCED BUDGET.
MCGOWAN VOICED CONCERNS ABOUT A LABOR SHORTAGE AND SUPPORTS TEMPORARY WORK VISAS:
4THDEBATE5 OC…….IN HEALTH CARE. :18
DAWSON AGREED THAT THERE IS A NEED TO BRING IN MORE WORKERS TO THE STATE:
4THDEBATE6 OC…………….OUR EMPLOYERS. :18
BOTH CANDIDATES SUPPORTED FULL FUNDING OF THE 185TH AIR NATIONAL GUARD’S RUNWAY REPAIRS.
MCGOWAN SAID HE WANTED THE UNITED STATES TO WIN THE A-I RACE WITH CHINA, BUT WITH SOME GUARDRAILS TO THE TECHNOLOGY.
DAWSON THOUGHT A-I RULES WERE LOOSE, AND THAT IT COULD BE DANGEROUS, ESPECIALLY TO CHILDREN IN SOME CASES.
THEY EACH THANKED EACH OTHER FOR RUNNING A POSITIVE CAMPAIGN AGAINST EACH OTHER IN THEIR CLOSING STATEMENTS,
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