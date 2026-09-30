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LINDBLADE: CUTTING EDGE TO DEBUT AT ORPHEUM

By
Woody Gottburg
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THE DIRECTOR OF THE DOCUMENTARY “LINDBLADE: CUTTING EDGE” TALKED ABOUT PRODUCING THE FILM ABOUT ONE OF SIOUX CITY’S BEST KNOWN PHOTOGRAPHERS AND MEDIA MEMBERS IN A WEDNESDAY NEWS CONFERENCE AT THE ORPHEUM THEATER WEDNESDAY.

JIM KIERTZNER WORKED WITH GEORGE LINDBLADE 50 YEARS AGO AT KCAU-TV WHEN IT WAS LOCATED AT 7TH AND DOUGLAS STREETS:

JIMK1 OC…….SEE ALL OF THAT. :22

KIERTZNER WROTE, DIRECTED AND PRODUCED THE MOVIE:

JIMK2 OC……GEORGE LINDBLADE. : 21

FIREFIGHTER NEAL PAULSON SAYS THE 88-YEAR-OLD LINDBLADE HAS ALSO HAD A DECADES LONG ROLE TAKING PHOTOS FOR SIOUX CITY FIRE RESCUE AND IS AN HONORARY FIREFIGHTER:

JIMK3 OC………BE AROUND. :12

LINDBLADE ALSO WORKED IN CALIFORNIA AND BECAME FRANK SINATRA’S PHOTOGRAPHER, TAKING PHOTOS OF HIM, THE RAT PACK AND OTHER STARS IN THE PALM SPRINGS AREA:

JIMK4 OC………PICTURE OF HARPO. :11

THE LINDBLADE DOCUMENTARY WILL BE SHOWN FREE TO THE PUBLIC AT THE ORPHEUM THEATER AT 7PM THURSDAY NIGHT WITH A PANEL DISCUSSION WITH GEORGE AND THE FILM’S CREATORS TO FOLLOW.

IT’S THE OPENING EVENT OF THIS YEAR’S SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.

 

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