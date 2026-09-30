LINDBLADE: CUTTING EDGE TO DEBUT AT ORPHEUM

THE DIRECTOR OF THE DOCUMENTARY “LINDBLADE: CUTTING EDGE” TALKED ABOUT PRODUCING THE FILM ABOUT ONE OF SIOUX CITY’S BEST KNOWN PHOTOGRAPHERS AND MEDIA MEMBERS IN A WEDNESDAY NEWS CONFERENCE AT THE ORPHEUM THEATER WEDNESDAY.
JIM KIERTZNER WORKED WITH GEORGE LINDBLADE 50 YEARS AGO AT KCAU-TV WHEN IT WAS LOCATED AT 7TH AND DOUGLAS STREETS:
JIMK1 OC…….SEE ALL OF THAT. :22
KIERTZNER WROTE, DIRECTED AND PRODUCED THE MOVIE:
JIMK2 OC……GEORGE LINDBLADE. : 21
FIREFIGHTER NEAL PAULSON SAYS THE 88-YEAR-OLD LINDBLADE HAS ALSO HAD A DECADES LONG ROLE TAKING PHOTOS FOR SIOUX CITY FIRE RESCUE AND IS AN HONORARY FIREFIGHTER:
JIMK3 OC………BE AROUND. :12
LINDBLADE ALSO WORKED IN CALIFORNIA AND BECAME FRANK SINATRA’S PHOTOGRAPHER, TAKING PHOTOS OF HIM, THE RAT PACK AND OTHER STARS IN THE PALM SPRINGS AREA:
JIMK4 OC………PICTURE OF HARPO. :11
THE LINDBLADE DOCUMENTARY WILL BE SHOWN FREE TO THE PUBLIC AT THE ORPHEUM THEATER AT 7PM THURSDAY NIGHT WITH A PANEL DISCUSSION WITH GEORGE AND THE FILM’S CREATORS TO FOLLOW.
IT’S THE OPENING EVENT OF THIS YEAR’S SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.