HULL IOWA MAN CONVICTED ON FEDERAL CHILD PORNOGRAPHY CHARGES

A MAN WHO POSSESSED CHILD PORNOGRAPHY AND USED ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO PRODUCE OTHER CHILD SEXUAL ABUSE MATERIALS PLED GUILTY TUESDAY IN FEDERAL COURT IN SIOUX CITY.
31-YEAR-OLD EVAN MARRA FROM HULL, IOWA WAS CONVICTED OF ONE COUNT OF POSSESSION OF CHILD PORNOGRAPHY AND ONE COUNT OF PRODUCING, RECEIVING, AND DISTRIBUTING OBSCENE VISUAL REPRESENTATIONS OF THE SEXUAL ABUSE OF CHILDREN.
AT THE PLEA HEARING, MARRA ADMITTED THAT FROM NOVEMBER OF 2019, THROUGH MAY 14 THIS YEAR HE RECEIVED AND POSSESSED CHILD PORNOGRAPHY IMAGES.
LAW ENFORCEMENT RECEIVED CYBERTIPS FROM MARRA’S CELLPHONE CLOUD-STORAGE PROVIDER AND RECOGNIZED ONE IMAGE AS AI-GENERATED MATERIALS DEPICTING KNOWN MINORS FROM THE LOCAL AREA.
SEARCH WARRANTS EXECUTED ON MARRA’S SOCIAL MEDIA ACCOUNTS REVEALED 50 VIDEOS OF CHILD PORNOGRAPHY AND SEVERAL AI-GENERATED VIDEOS OF KNOWN LOCAL VICTIMS.
SENTENCING BEFORE U.S. DISTRICT COURT JUDGE LEONARD T. STRAND WILL BE SET AFTER A PRESENTENCE REPORT IS PREPARED.
MARRA REMAINS IN CUSTODY OF THE UNITED STATES MARSHALS AND WILL REMAIN IN CUSTODY PENDING SENTENCING.
HE FACES A MANDATORY MINIMUM SENTENCE OF 5 YEARS’ IMPRISONMENT AND A POSSIBLE MAXIMUM SENTENCE OF 40 YEARS.