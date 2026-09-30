HENDERSON PREVIEWS STEEL PLANT SPECIAL SESSION

STATE REPRESENTATIVE BOB HENDERSON OF SIOUX CITY WILL BE AMONG THE LAWMAKERS HEADING TO DES MOINES FRIDAY TO VOTE IN A SPECIAL SESSION ON THE DEVELOPMENT OF THE MESABI STEEL PLANT IN LEE COUNTY.
HENDERSON CALLS THE STEEL PLANT AN INCREDIBLE DEVELOPMENT FOR THE STATE OF IOWA:
HENDERSON1 OC……CANNOT IMAGINE. :16
HENDERSON SAYS THE TAX BREAK INCENTIVES FOR THE PLANT SOUND LIKE A LOT, BUT ARE NOT WHEN COMPARED TO THE OVERALL COST OF THE PROJECT:
HENDERSON2 OC…….EXCELLENT PLAN. :24
THE SIOUX CITY REPUBLICAN SAYS THERE WILL LIKELY BE LONG TERM TAX BENEFITS FOR THE STATE:
HENDERSON3 OC…….IN THE COUNTRY. :17
HENDERSON EXPECTS REPUBLICANS TO CAUCUS FRIDAY WHEN THEY CONVENE IN DES MOINES:
HENDERSON4 OC……IN ONE DAY. :20
THE HOUSE AND SENATE WILL EACH MEET SEPARATELY TO CONSIDER THE PROPOSAL AND THEN VOTE.