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HENDERSON PREVIEWS STEEL PLANT SPECIAL SESSION

By
Woody Gottburg
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STATE REPRESENTATIVE BOB HENDERSON OF SIOUX CITY WILL BE AMONG THE LAWMAKERS HEADING TO DES MOINES FRIDAY TO VOTE IN A SPECIAL SESSION ON THE DEVELOPMENT OF THE MESABI STEEL PLANT IN LEE COUNTY.

HENDERSON CALLS THE STEEL PLANT AN INCREDIBLE DEVELOPMENT FOR THE STATE OF IOWA:

HENDERSON1 OC……CANNOT IMAGINE. :16

HENDERSON SAYS THE TAX BREAK INCENTIVES FOR THE PLANT SOUND LIKE A LOT, BUT ARE NOT WHEN COMPARED TO THE OVERALL COST OF THE PROJECT:

HENDERSON2 OC…….EXCELLENT PLAN. :24

THE SIOUX CITY REPUBLICAN SAYS THERE WILL LIKELY BE LONG TERM TAX BENEFITS FOR THE STATE:

HENDERSON3 OC…….IN THE COUNTRY. :17

HENDERSON EXPECTS REPUBLICANS TO CAUCUS FRIDAY WHEN THEY CONVENE IN DES MOINES:

HENDERSON4 OC……IN ONE DAY. :20

THE HOUSE AND SENATE WILL EACH MEET SEPARATELY TO CONSIDER THE PROPOSAL AND THEN VOTE.

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