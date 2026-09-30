GRASSLEY QUESTIONS SMITH IN JUDICIARY HEARING ON GOVERNMENT OVERREACH

U.S. SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS FORMER SPECIAL COUNSEL JACK SMITH’S INVESTIGATION OF PRESIDENT TRUMP ENGAGED IN GOVERNMENT OVERREACH AND COLLECTED FINANCIAL INFORMATION ABOUT TRUMP CAMPAIGN DONORS, INCLUDING 42 CHECKS FROM IOWANS.
DURING A SENATE JUDICIARY COMMITTEE HEARING TUESDAY, GRASSLEY SAID THOSE DONATION RECORDS WEREN’T NECESSARY TO THE INVESTIGATION.
SMITH1 OC………ENTIRE REPUBLICAN PARTY.” :09
SMITH SAYS THE SUBPOENAS WERE ISSUED AS PART OF A SERIOUS CRIMINAL INVESTIGATION.
GRASSLEY’S OFFICE RELEASED COPIES OF NEARLY 48-HUNDRED CHECKS WITH NAMES AND OTHER PERSONAL DETAILS CROSSED OUT.
MANY OF THE CHECKS WERE WRITTEN AFTER THE 2020 ELECTION.
GRASSLEY SAYS TEXT MESSAGES AND COMMUNICATIONS BETWEEN ABOUT 50 JOURNALISTS AND GOVERNMENT OFFICIALS WERE ALSO ACQUIRED DURING SMITH’S INVESTIGATION.
SMITH2 OC……..BY ANY MEANS.” :06
THE CASES SMITH FILED AGAINST TRUMP WERE RELATED TO TRUMP’S ACTIONS SURROUNDING THE JANUARY 6TH RIOT AT THE U-S CAPITOL AS WELL AS THE CLASSIFIED DOCUMENTS TRUMP TOOK TO HIS HOME IN FLORIDA AFTER LEAVING THE WHITE HOUSE.
BOTH CASES WERE DISMISSED AFTER TRUMP WON A SECOND TERM IN 2024.
Radio Iowa/ file photo