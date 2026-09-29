SD GOVERNOR’S CANDIDATE’S DEBATE ISSUES

THE TWO MAIN CANDIDATES FOR GOVERNOR OF SOUTH DAKOTA MET IN A DEBATE MONDAY NIGHT IN SIOUX FALLS.
THE CURRENT GOVERNOR, REPUBLICAN LARRY RHODEN AND DEMOCRAT NOMINEE DAN AHLERS DISCUSSED A VARIETY OF ISSUES FACING THE STATE, INCLUDING IF THE STATE SHOULD TAKE A LARGER ROLE IN REGULATING DATA CENTERS.
GOVERNOR RHODEN SAYS HE ADDRESSED THAT IN THE RECENT LEGISLATIVE SESSION:
SDDEBATE1 OC…..THAT YOU NEED. :25
AHLERS STATED MORE NEEDS TO BE DONE AT THE STATE AND LOCAL LEVELS:
SDDEBATE2 OC……RELOCATED THERE. :23
THEY ALSO DISCUSSED HOW TO HELP FAMILY FARMS, ECONOMIC DEVELOPMENT AND PUBLIC EDUCATION FUNDING IN THE STATE.
THE ONE HOUR DEBATE WAS MODERATED AND BROADCAST BY SOUTH DAKOTA PUBLIC BROADCASTING.
Audio courtesy SD Public Broadcasting