POLICE IDENTIFY VICTIMS OF DOUGLAS STREET SHOOTING

SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED THE THREE PEOPLE WHO DIED FROM GUNSHOT WOUNDS IN A SHOOTING SATURDAY MORNING ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE.
THE VICTIMS, ALL FROM SIOUX CITY, ARE 42-YEAR-OLD AMANDA MCCAULEY, HER MOTHER, 76-YEAR-OLD YOLANDA GUERRA KOON AND 42-YEAR-OLD ANDREW MCCAULEY.
POLICE RESPONDED TO THE REPORT OF A SHOOTING AT 3110 DOUGLAS STREET AT 8:15 A.M. SATURDAY.
THE PRELIMINARY INVESTIGATION HAS DETERMINED THAT ANDREW MCCAULEY SHOT AND KILLED HIS WIFE AMANDA AND HIS MOTHER-IN-LAW YOLANDA.
ANDREW MCCAULEY THEN TOOK HIS OWN LIFE BY A SELF-INFLICTED GUNSHOT WOUND AS OFFICERS ARRIVED AT THE SCENE.
THE INVESTIGATION IS CONTINUING.