CITY COUNCIL RECOMMENDS CONTINUATION OF SKYWEST AIR SERVICE

THE SIOUX CITY CITY COUNCIL APPROVED A RESOLUTION MONDAY TO RECOMMEND TO THE UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION THE AWARD OF A FOUR-YEAR CONTRACT TO SKYWEST AIRLINES UNDER THE ESSENTIAL AIR SERVICES PROGRAM TO CONTINUE SERVICE IN SIOUX CITY.
THAT AFTER THE AIRPORT BOARD OF TRUSTEES HAS REVIEWED THE PROPOSALS FROM SKYWEST AND DENVER AIR CONNECTION AND ASKED THE COUNCIL TO SUPPORT SKYWEST’S BID. TO CONTINUE E-A-S SERVICES.
SKYWEST’S UNITED EXPRESS SERVICE PROVIDES FLIGHTS FROM SIOUX CITY TO CHICAGO AND DENVER.
SIOUX GATEWAY AIRPORT HAS RECORDED THREE CONSECUTIVE YEARS OF PASSENGER GROWTH, INCREASING FROM 49,504 PASSENGERS IN 2022 TO 55,540 IN 2025.
THAT’S MORE THAN A 12 PERCENT INCREASE AND GROWTH CONTINUES TO ACCELERATE IN 2026.
THE TRAILING TWELVE-MONTH TOTAL THROUGH JUNE REACHED 59,246 PASSENGERS, UP ANOTHER 13 PERCENT YEAR OVER YEAR AND THE HIGHEST LEVEL IN FOUR YEARS.