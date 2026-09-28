TRUMP ANNOUNCES NEW IOWA STEEL PLANT

PRESIDENT DONALD TRUMP HAS ANNOUNCED PLANS FOR A NEW 15-BILLION-DOLLAR STEEL PLANT IN IOWA.
THE PRESIDENT SPOKE FROM THE OVAL OFFICE MONDAY:
STEEL1 OC…IN THE WORLD. :10
SEVERAL IOWA OFFICIALS WERE IN THE OVAL OFFICE FOR THE ANNOUNCEMENT, INCLUDING GOVERNOR KIM REYNOLDS:
STEEL2 OC……REGIONS OF IOWA.” ::15
THE GOVERNOR DID NOT UNVEIL DETAILS OF A STATE INCENTIVE PACKAGE, BUT INDICATED SHE’S BEEN INVOLVED IN NEGOTIATIONS WITH THE COMPANY.
STEEL3 OC………IN THIS COUNTRY.” :12
REYNOLDS SAYS A NATURAL GAS PIPELINE WILL BE EXTENDED TO THE PLANT, PROVIDING CRITICAL INFRASTRUCTURE THAT WILL BENEFIT RESIDENTS AND BUSINESSES IN THE AREA AS WELL.
SENATOR JONI ERNST SAYS THE PLANT WILL USE AN AMERICAN RESOURCE TO PRODUCE STEEL FOR AMERICANS.
STEEL4 OC……..AND TO MANUFACTURE. :15
CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON FOCUSED ON THE 17-HUNDRED FULL-TIME JOBS PROMISED ONCE THE PLANT OPENS:
STEEL5 OC….IN THE COUNTRY. :03
TRUMP ANNOUNCED HE PLANS TO COME TO IOWA BEFORE THE NOVEMBER ELECTION.
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THE WALL STREET JOURNAL IS REPORTING PRESIDENT DONALD TRUMP WILL ANNOUNCE THIS (MONDAY) AFTERNOON THAT A NEW STEEL PLANT WILL BE BUILD IN IOWA.
RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS.
STEEL OC…SOQ. :41
File photo