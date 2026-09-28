Home Local News “KINDRED” TO HIGHLIGHT PUBLIC LIBRARY BANNED BOOKS DISCUSSION

“KINDRED” TO HIGHLIGHT PUBLIC LIBRARY BANNED BOOKS DISCUSSION

By
Woody Gottburg
-
16
SHARE

NATIONAL BANNED BOOKS WEEK TAKES PLACE IN OCTOBER.
THIS YEAR THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY WILL HAVE A DISCUSSION ON THAT TOPIC.

MICHAEL MAXWELL OF THE LIBRARY STAFF SAYS IT’S THE FIRST TIME THEY WILL FEATURE A DISCUSSION ON THIS ISSUE:

BANNED1 OC……FIVE YEARS OR SO. :22

HE SAYS A GRAPHIC NOVEL WILL BE HIGHLIGHTED FOR THE DISCUSSION:

BANNED2 OC…MORE OF HER WORK. :25

THE DISCUSSION TAKES PLACE SATURDAY, OCTOBER 10 AT 11AM AT THE MORNINGSIDE BRANCH LIBRARY.

BANNED BOOKS WEEK RUNS OCTOBER 4TH THROUGH THE 10TH.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR