“KINDRED” TO HIGHLIGHT PUBLIC LIBRARY BANNED BOOKS DISCUSSION

NATIONAL BANNED BOOKS WEEK TAKES PLACE IN OCTOBER.
THIS YEAR THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY WILL HAVE A DISCUSSION ON THAT TOPIC.
MICHAEL MAXWELL OF THE LIBRARY STAFF SAYS IT’S THE FIRST TIME THEY WILL FEATURE A DISCUSSION ON THIS ISSUE:
BANNED1 OC……FIVE YEARS OR SO. :22
HE SAYS A GRAPHIC NOVEL WILL BE HIGHLIGHTED FOR THE DISCUSSION:
BANNED2 OC…MORE OF HER WORK. :25
THE DISCUSSION TAKES PLACE SATURDAY, OCTOBER 10 AT 11AM AT THE MORNINGSIDE BRANCH LIBRARY.
BANNED BOOKS WEEK RUNS OCTOBER 4TH THROUGH THE 10TH.