HINSON & TUREK TALK ABOUT FUEL PRICES

THE REPUBLICAN AND DEMOCRATIC CANDIDATES FOR IOWA’S U.S. SENATE SEAT CONTINUE TO SPEAK OUT ABOUT HOW HIGH FUEL COSTS ARE AFFECTING IOWANS.
REPUBLICAN CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON CALLED FOR THE TEMPORARY SUSPENSION OF THE FEDERAL TAX ON GASOLINE AND DIESEL LAST WEEK.
HINSON SAYS SHE’S LOBBYING HOUSE SPEAKER MIKE JOHNSON TO RECONVENE THE HOUSE BEFORE THE ELECTION TO VOTE ON MEASURES TO EASE PUMP PRICES.
FUELPRICE1 OC………MAKE THAT DECISION.” :13
HINSON SAYS THE HOUSE WAS ORIGINALLY SCHEDULED TO BE MEETING THIS WEEK ANYWAY AND SHOULD BE THERE NOW TO TAKE STEPS TO RESPOND TO AFFORDABILITY ISSUES.
DEMOCRAT JOSH TUREK HAS PROPOSED SUSPENDING THE FEDERAL GAS TAX AS WELL AS AN EMBARGO ON U-S PRODUCED DIESEL.
FUELPRICE2 OC……CAN’T AFFORD DIESEL.” :11
TUREK SAYS THE WAR IN IRAN AND TARIFFS HAVE PROBABLY HURT IOWA MORE THAN ANY OTHER STATE.
Radio Iowa contributed