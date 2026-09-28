Heelan Receives $5000 Grant From T-Mobile Friday Night Lights

SIOUX CITY’S BISHOP HEELAN HIGH SCHOOL IS THE LATEST SCHOOL IN OUR AREA TO RECEIVE $5,000 IN FUNDING FROM T-MOBILE’S FRIDAY NIGHT 5G LIGHTS PROGRAM.
IT’S A NATIONAL COMPETITION CELEBRATING SMALL-TOWN FOOTBALL AND COMMUNITY PRIDE AND PUTS HEELAN IN THE RUNNING FOR A FOOTBALL FIELD TRANSFORMATION VALUED AT ONE MILLION DOLLARS.
HIGH SCHOOL ACTIVITIES CO-DIRECTOR JAY WRIGHT APPLIED TO HELP BRING LONG-NEEDED UPGRADES TO MEMORIAL FIELD.
FUNDING WOULD HELP SUPPORT IMPROVEMENTS TO LOCKER ROOMS, VISITOR BLEACHERS, THE PRESS BOX, CONCESSIONS, TRAINING ROOM EQUIPMENT, PLUMBING, HVAC, ELECTRICAL SYSTEMS, PARKING AND WEIGHT ROOM ACCESS.
THIS YEAR, MORE THAN $8.4 MILLION IS UP FOR GRABS, INCLUDING $25,000 FOR 40 FINALISTS, $250,000 FOR FOUR DIVISION CHAMPIONS AND THE $1 MILLION GRAND PRIZE TO BE ANNOUNCED NOVEMBER 12.
HEELAN JOINS SOUTH SIOUX CITY, SGT. BLUFF LUTON AND WEST MONONA FROM OUR AREA AS WELL AS 17 OTHER IOWA HIGH SCHOOLS IN THE RUNNING IN THE NATIONAL CONTEST.
THE TOP 40 FINALIST SCHOOLS TO BE ANNOUNCED ON OCTOBER 8, WHEN PUBLIC VOTING OPENS THROUGH OCTOBER 25 TO DETERMINE THE FINAL FOUR SCHOOLS ADVANCING TO THE FINAL ROUND.