FLOOD WATCH FOR METRO AREA STARTS TUESDAY EVENING

A FLOOD WATCH IS IN EFFECT FOR OUR METRO AREA FROM 7 PM TUESDAY EVENING THROUGH 7 PM THURSDAY EVENING.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE SAYS A WIDESPREAD 2 TO 4 INCHES OF RAIN IS LIKELY FROM TUESDAY MORNING THROUGH THURSDAY.
THE FLOOD WATCH AREA INCLUDES WOODBURY AND DAKOTA COUNTIES IN OUR METRO AREA, ALONG WITH BUENA VISTA, CHEROKEE, CLAY AND IDA IN NORTHWEST IOWA.
EXCESSIVE RUNOFF MAY RESULT IN FLOODING OF RIVERS, CREEKS, STREAMS, AND OTHER LOW-LYING AND FLOOD-PRONE LOCATIONS.
FLOODING MAY ALSO OCCUR IN POOR DRAINAGE AND URBAN AREAS.
2024 file photo