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MAYOR’S YOUTH COMMISSION RECRUITING NEW MEMBERS

By
Woody Gottburg
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APPLICATIONS FOR THE 2027 SIOUX CITY MAYOR’S YOUTH COMMISSION ARE NOW BEING ACCEPTED FROM LOCAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN GRADES 9 AND 10.

SPOKESPERSON MARY KOSTER SAYS THE STUDENTS MUST EITHER LIVE IN SIOUX CITY OR ATTEND SCHOOL HERE:

YOUTH1 OC….SIOUX CITY’S YOUTH. :13

ZANDER FOLAND OF WEST HIGH SCHOOL IS THIS PAST YEAR’S MAYOR OF THE YOUTH COMMISSION:

YOUTH2 OC…ALONG IN LIFE. :24

APPLICATIONS ARE AVAILABLE ON THE CITY OF SIOUX CITY WEBSITE AT SIOUX-CITY.ORG/MAYORSYOUTHCOMMISSION.

THE DEADLINE TO APPLY IS OCTOBER 31.

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