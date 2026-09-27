MAYOR’S YOUTH COMMISSION RECRUITING NEW MEMBERS

APPLICATIONS FOR THE 2027 SIOUX CITY MAYOR’S YOUTH COMMISSION ARE NOW BEING ACCEPTED FROM LOCAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN GRADES 9 AND 10.
SPOKESPERSON MARY KOSTER SAYS THE STUDENTS MUST EITHER LIVE IN SIOUX CITY OR ATTEND SCHOOL HERE:
YOUTH1 OC….SIOUX CITY’S YOUTH. :13
ZANDER FOLAND OF WEST HIGH SCHOOL IS THIS PAST YEAR’S MAYOR OF THE YOUTH COMMISSION:
YOUTH2 OC…ALONG IN LIFE. :24
APPLICATIONS ARE AVAILABLE ON THE CITY OF SIOUX CITY WEBSITE AT SIOUX-CITY.ORG/MAYORSYOUTHCOMMISSION.
THE DEADLINE TO APPLY IS OCTOBER 31.