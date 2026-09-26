THREE DEAD IN DOUGLAS STREET SHOOTING

THREE PEOPLE ARE DEAD FOLLOWING A SHOOTING SATURDAY MORNING ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE.
SIOUX CITY POLICE RESPONDED TO THE REPORT OF A SHOOTING AT 3110 DOUGLAS STREET AT 8:15 A.M.
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UPON ARRIVAL, OFFICERS LOCATED THREE INDIVIDUALS, ALL OF WHOM HAD SUSTAINED FATAL GUNSHOT WOUNDS.
POLICE SAY ONE OF THE DECEASED INDIVIDUALS IS BELIEVED TO BE THE SHOOTER IN THIS INCIDENT.
THE NAMES OF THOSE INVOLVED HAVE NOT BEEN RELEASED PENDING NOTIFICATION OF FAMILY MEMBERS AND FURTHER INVESTIGATION.
POLICE SAY THERE IS NO DANGER TO THE PUBLIC CONNECTED TO THIS INCIDENT.
ANYONE WHO MAY HAVE INFORMATION RELATED TO THE INCIDENT IS ENCOURAGED TO CONTACT SIOUX CITY POLICE AT (712) 279- 6440 OR CRIME STOPPERS AT (712) 258-TIPS.