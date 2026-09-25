SIOUX CITY MAN SENTENCED TO 20 YEARS IN FEDERAL PRISON

A SIOUX CITY MAN WHO STOLE TWO MOTOR VEHICLES, DURING A 13-DAY CRIME SPREE HAS BEEN SENTENCED TO 20 YEARS IN FEDERAL PRISON.
27-YEAR-OLD MANAEN RAVE WAS CHARGED WITH TWO COUNTS OF INTERSTATE TRANSPORTATION OF STOLEN MOTOR VEHICLE AND ONE COUNT OF POSSESSION OF A FIREARM AND AMMUNITION BY A FELON.
AUTHORITIES SAY RAVE CARJACKED A MOTOR VEHICLE IN FEBRUARY OF 2025 BY PISTOL WHIPPING HIS FEMALE VICTIM IN THE HEAD WITH A .22 CALIBER REVOLVER, REQUIRING HER TO RECEIVE TREATMENT AT A HOSPITAL.
RAVE DROVE THE CAR TO THE HOMER, NEBRASKA AREA, WHERE HE ABANDONED IT.
NINE DAYS LATER THAT MONTH HE STOLE A SECOND VEHICLE, LEAVING HIS VICTIM STANDING IN A GAS STATION PARKING LOT.
ON MARCH 1, 2025, SIOUX CITY OFFICERS LOCATED THE SECOND VEHICLE IN A NEIGHBORHOOD A BLOCK AWAY FROM A RESIDENCE RAVE WAS KNOWN TO FREQUENT.
RAVE REFUSED COMMANDS TO EXIT THAT HOUSE, RESULTING IN OFFICERS OBTAINING A SEARCH WARRANT AND SWAT DEPLOYING AND PULLING RAVE OUT FROM BEHIND A WALL IN A BEDROOM CLOSET.
KEYS TO THE STOLEN CAR WERE IN THE SAME ROOM.
RAVE IS BEING HELD IN THE U.S. MARSHAL’S CUSTODY UNTIL HE CAN BE TRANSPORTED TO FEDERAL PRISON.