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SIOUX CITY MAN SENTENCED TO 20 YEARS IN FEDERAL PRISON

By
Woody Gottburg
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A SIOUX CITY MAN WHO STOLE TWO MOTOR VEHICLES, DURING A 13-DAY CRIME SPREE HAS BEEN SENTENCED TO 20 YEARS IN FEDERAL PRISON.

27-YEAR-OLD MANAEN RAVE WAS CHARGED WITH TWO COUNTS OF INTERSTATE TRANSPORTATION OF STOLEN MOTOR VEHICLE AND ONE COUNT OF POSSESSION OF A FIREARM AND AMMUNITION BY A FELON.

AUTHORITIES SAY RAVE CARJACKED A MOTOR VEHICLE IN FEBRUARY OF 2025 BY PISTOL WHIPPING HIS FEMALE VICTIM IN THE HEAD WITH A .22 CALIBER REVOLVER, REQUIRING HER TO RECEIVE TREATMENT AT A HOSPITAL.

RAVE DROVE THE CAR TO THE HOMER, NEBRASKA AREA, WHERE HE ABANDONED IT.

NINE DAYS LATER THAT MONTH HE STOLE A SECOND VEHICLE, LEAVING HIS VICTIM STANDING IN A GAS STATION PARKING LOT.

ON MARCH 1, 2025, SIOUX CITY OFFICERS LOCATED THE SECOND VEHICLE IN A NEIGHBORHOOD A BLOCK AWAY FROM A RESIDENCE RAVE WAS KNOWN TO FREQUENT.

RAVE REFUSED COMMANDS TO EXIT THAT HOUSE, RESULTING IN OFFICERS OBTAINING A SEARCH WARRANT AND SWAT DEPLOYING AND PULLING RAVE OUT FROM BEHIND A WALL IN A BEDROOM CLOSET.

KEYS TO THE STOLEN CAR WERE IN THE SAME ROOM.

RAVE IS BEING HELD IN THE U.S. MARSHAL’S CUSTODY UNTIL HE CAN BE TRANSPORTED TO FEDERAL PRISON.

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