RAIN TOOK A TOLL ON CLAY COUNTY FAIR ATTENDANCE

RAIN TOOK A TOLL ON THE ATTENDANCE AT SPENCER’S CLAY COUNTY FAIR THIS YEAR.
THE 2026 TOTAL ATTENDANCE WAS 284,405 OVER THE NINE DAY EVENT, DOWN FROM OVER 316,200 IN 2025.
DESPITE THAT, THE FAIR DID SET A NEW ALL-TIME TUESDAY ATTENDANCE RECORD ON SEPTEMBER 15 WITH 35,345 FAIRGOERS PASSING THROUGH THE GATES.
COOL TEMPERATURES, WET CONDITIONS, AND SEVERAL RAINY DAYS CHALLENGED FAIRGOERS SOME OF THE TIME THOUGH.
GRANDSTAND EVENTS DREW 15,188 ATTENDEES.
THE TOP THREE SHOWS BY ATTENDANCE WERE MARTINA MCBRIDE, GABRIEL IGLESIAS AND ALL-STAR MONSTER TRUCKS.
794 4-H AND FFA EXHIBITORS FROM 48 COUNTIES IN IOWA AND MINNESOTA SHOWCASED THEIR WORK IN LIVESTOCK AND OTHER EVENTS AT THE 2026 FAIR.
THERE WERE 460 VENDORS AND CONCESSIONAIRES PARTICIPATING IN THE FAIR, REPRESENTING BUSINESSES AND ORGANIZATIONS FROM 35 STATES.
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