PILLEN SIGNS DIESEL RELATED EXECUTIVE ORDERS

GOVERNOR JIM PILLEN HAS ISSUED TWO EXECUTIVE ORDERS PROVIDING IMMEDIATE, TEMPORARY RELIEF TO NEBRASKA FARMERS, RANCHERS, AND AGRICULTURAL TRANSPORTERS ACROSS THE STATE.
THE FIRST ORDER ALLOWS HIGHWAY-REGISTERED VEHICLES TO HOLD, SELL, OR USE UNTAXED, DYED DIESEL FUEL WITHOUT FACING STATE FINES OR PENALTIES.
ADDITIONALLY, DIESEL TAXES PAID WHILE TRANSPORTING NEBRASKA SEASONALLY PRODUCED PRODUCTS AND LIVESTOCK ON STATE ROADS ARE ELIGIBLE FOR A REFUND BY FILING FORM 84-AG WITH THE NEBRASKA DEPARTMENT OF REVENUE.
THE ORDER TAKES EFFECT IMMEDIATELY AND REMAINS ACTIVE FOR 90 DAYS.
THE SECOND EXECUTIVE ORDER PROVIDES WEIGHT LIMIT RELIEF FOR SEASONAL CROP TRANSPORT.
VEHICLES TRANSPORTING SEASONALLY PRODUCED PRODUCTS AND LIVESTOCK NOW OPERATE UP TO 25% OVER LEGAL GROSS AND AXLE GROUP WEIGHT LIMITS WITHOUT PURCHASING ADDITIONAL PERMITS OR PAYING ASSOCIATED FEES.
PILLEN ALSO SENT A LETTER TO PRESIDENT DONALD TRUMP REQUESTING FEDERAL INTERVENTION THROUGH A TEMPORARY 90-DAY PAUSE ON U.S. DIESEL EXPORTS TO FOREIGN COUNTRIES.
HE SAYS HALTING EXPORTS WILL ALLOW DOMESTIC DIESEL RESERVES TO REBUILD, LOWERING COSTS FOR CONSUMERS AND HELPING PRODUCERS NAVIGATE HARVEST SEASON WITHOUT SEVERE FINANCIAL STRAIN.