CITY RE-EVENT TO TAKE PLACE SATURDAY MORNING

ON SATURDAY, SIOUX CITY AND THE ENVIRONMENTAL ADVISORY BOARD WILL HOLD THEIR SEMI-ANNUAL RE-EVENT. (SEPTEMBER 26)
ARAH MONTAGNE OF CITY ENVIRONMENTAL SERVICES SAYS THIS EVENT WILL BE HELD AT THE CITIZEN’S CONVENIENCE CENTER LOCATED AT 5800 28TH STREET FROM 9 A.M. UNTIL NOON:
RE1 OC…….TO RECYCLE. :12
BATTERIES ARE ACCEPTED FOR A DOLLAR EACH, AND MONTAGNE SAYS THIS IS THE BEST PLACE TO RECYCLE LITHIUM BATTERIES:
RE2 OC…….AND AT THE LANDFILLS. :14
OTHER RECYCLABLES YOU MAY TURN IN INCUDE LIGHT BULBS FOR A DOLLAR EACH, TIRES AT SIX DOLLARS WITHOUT THE RIM AND WITH A RIM COSTS $11.00.
MATTRESSES ARE $10.00 FOR TWIN OR FULL AND A $15 FEE FOR QUEEN OR KING.
NO STYROFOAM WILL BE ACCEPTED AT THE EVENT.
THE MONEY COLLECTED WILL ASSIST IN COVERING THE COST OF DISMANTLING, RECYCLING, AND PROPER
DISPOSAL. NO CREDIT CARDS WILL BE ACCEPTED, CASH OR CHECK ONLY.