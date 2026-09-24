GRASSLEY WANTS OIL INDUSTRY TO LOWER THEIR PRICES

U.S. SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE’D VOTE TO TEMPORARILY SUSPEND THE FEDERAL TAX ON GASOLINE AND DIESEL TO PROVIDE RELIEF TO FARMERS AND OTHER DRIVERS, BUT HE SUGGESTS THE OIL INDUSTRY COULD AND SHOULD LOWER THE PRICE ON ITS OWN.
CG1 OC…GLOBAL PRICE OF OIL.” :19
THE FEDERAL TAX ON GASOLINE IS 18-POINT-FOUR CENTS A GALLON AND IT’S HIGHER FOR DIESEL — 24-POINT-FOUR CENTS A GALLON.
GRASSLEY SAYS SUSPENDING THOSE TAXES WOULDN’T HAVE AS MUCH OF AN IMPACT AS TYING U-S DIESEL PRICES, FOR EXAMPLE, TO THE U-S OIL SUPPLY.
CG2 OC………OF THE UNITED STATES.” (2X) :26
GRASSLEY SAYS HE DOESN’T BUY THE OIL INDUSTRY’S CLAIM THAT AN EMBARGO ON EXPORTS OF U-S DIESEL WOULD HAVE THE UNINTENDED CONSEQUENCE OF PROMPTING AMERICAN REFINERS TO REDUCE PRODUCTION AND, THEREFORE RAISE PRICES HERE.
HE SAYS IF THE GOVERNMENT CAN ENFORCE AN EMBARGO ON COMPUTER CHIPS TO CHINA, IT CAN EMBARGO DIESEL TO HELP FARMERS AND THE AMERICAN TRUCKING INDUSTRY:
CG3 OC……..AMERICA FIRST. “(2X) :13
THE U-S CURRENTLY PRODUCES FIVE-POINT-THREE MILLION BARRELS OF DIESEL EACH DAY, WITH ABOUT TWO-THIRDS OF THAT IS KEPT TO MEET DOMESTIC DEMAND.
RADIO IOWA