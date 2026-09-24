FEDERAL AUTHORITIES CONTINUE APEX INVESTIGATION

THERE’S STILL NOT MUCH INFORMATION BEING RELEASED BY FEDERAL AUTHORITIES CONCERNING THE RAID AT APEX WASTE MANAGEMENT IN NORTH SIOUX CITY WEDNESDAY.
OVER A HALF DOZEN LAW ENFORCEMENT VEHICLES ARRIVED AT THE BUSINESS LOCATED AT 503 PROSPERITY WAY AFTER 9.A.M. THAT DAY
TWO PEOPLE WERE SEEN LED AWAY IN HANDCUFFS.
THEIR IDENTITIES AND WHAT CHARGES THEY WERE FACING HAVE NOT BEEN REVEALED.
LAW ENFORCEMENT WAS ON THE SCENE UNTIL LATE AFTERNOON, LOADING A VARIETY OF BOXES INTO A U-HAUL.
WHAT WAS SEIZED HAS NOT BEEN REVEALED EITHER.
A HOME IN DAKOTA DUNES WAS ALSO SEARCHED.
TRAVIS FONDOW, THE POSTAL INSPECTOR AND PUBLIC INFORMATION OFFICER TELLS KSCJ THAT FEDERAL AGENTS, INCLUDING POSTAL INSPECTORS, WERE AT MULTIPLE LOCATIONS IN THE SIOUX CITY AREA WEDNESDAY, BUT HE CANNOT PROVIDE ANY FURTHER DETAILS AT THIS TIME BECAUSE IT IS AN ACTIVE INVESTIGATION.
THE FBI HAS ALSO NOT RELEASED ANY INFORMATION.