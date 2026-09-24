ERNST BILL ON CRITICAL GOODS SENT TO PRESIDENT’S DESK

THE U-S SENATE HAS PASSED A BIPARTISAN BILL CO-SPONSORED BY IOWA SENATOR JONI ERNST THAT DIRECTS THE FEDERAL GOVERNMENT TO COME UP WITH A LIST OF CRITICAL GOODS BEING IMPORTED INTO THE U-S — AND IDENTIFY WAYS TO HAVE THEM PRODUCED IN RURAL AMERICA.
JONI1 OC……..YOU CAN’T SEE.” :17
ERNST SAYS THE BILL IS FOCUSED ON THE ECONOMIC AND NATIONAL SECURITY OF THE U.S.
JONI2 OC…….TAKE ON THEMSELVES.” :21
IF THERE’S A CONFLICT WITH A COUNTRY THAT SUPPLIES A KEY COMPONENT, LIKE MICROCHIPS OR RARE EARTH MINERALS, ERNST SAYS IT COULD LEAD TO THE KIND OF SUPPLY CHAIN ISSUES AMERICANS SAW DURING COVID.
JONI3 OC……..HERE AT HOME.” :07
THE BILL CLEARED THE HOUSE IN APRIL AND NOW HEADS TO THE PRESIDENT’S DESK.
Radio Iowa