BERNSTEIN HONORED WITH DEMING AWARD AT CHAMBER DINNER

DAVID BERNSTEIN OF STATE STEEL WAS HONORED BY THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE THURSDAY NIGHT WITH THEIR MOST PRESTIGIOUS RECOGNITION, THE DR. W. EDWARDS DEMING BUSINESS LEADERSHIP AND ENTREPRENEURIAL EXCELLENCE AWARD.
OVER 1,000 GUESTS WERE PRESENT AT THE MARRIOTT EVENT CENTER IN SOUTH SIOUX CITY AT THE 40TH SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE ANNUAL DINNER. BERNSTEIN IS THE PRESIDENT OF STATE STEEL AND CO-FOUNDED SATURDAY IN THE PARK.
HE WAS INSTRUMENTAL IN THE 2001 RENOVATION OF THE ORPHEUM THEATRE, SERVED AS A BOARD MEMBER OF MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT AND HELPED LEAD DURING THE TRANSITION FROM A RIVERBOAT TO LAND-BASED CASINO.
ADDITIONALLY, HE SERVED A NUMBER OF TERMS, INCLUDING ONE AS CHAIRMAN, WITH THE IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY BASED AT THE STATE
CAPITAL IN DES MOINES.
BERNSTEIN WAS ALSO RECENTLY INDUCTED INTO THE IOWA ROCK AND ROLL HALL OF FAME IN THE “PROMOTER CATEGORY.”
A 1984 GRADUATE OF SIOUX CITY NORTH HIGH SCHOOL, BERNSTEIN EARNED A DEGREE IN INDUSTRIAL ENGINEERING FROM NORTHWESTERN UNIVERSITY IN ILLINOIS BEFORE RETURNING TO SIOUX CITY TO JOIN STATE STEEL AND SIOUX CITY COMPRESSED STEEL, BOTH BUSINESSES ESTABLISHED BY HIS GRANDFATHER, SAM.
SAM BERNSTEIN WAS THE RECIPIENT OF THE DEMING AWARD NEARLY THREE DECADES AGO IN 1997.