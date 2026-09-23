SOUTH DAKOTA U.S. SENATE CANDIDATES DIFFER ON ISSUES

SOUTH DAKOTA U.S. SENATE CANDIDATES MIKE ROUNDS AND BRIAN BENGS ARE SHARING DIFFERING OPINIONS ON THE WAR IN IRAN.
INCUMBENT REPUBLICAN MIKE ROUNDS SAYS THE IRANIAN REGIME WAS WEEKS AWAY FROM A NUCLEAR WEAPON, JUSTIFYING THE ATTACK.
INDEPENDENT CANDIDATE BENGS SAYS THE WAR IS “UNNECESSARY.”
WHEN IT COMES TO A-I, ROUNDS SAYS THE INTELLIGENCE IS HELPING FIND CURES TO TYPE TWO DIABETES AND OTHER AILMENTS, WHILE BENGS SAYS IT’S A MONEY GRAB BY “A HANDFUL OF BILLIONAIRES.”
ROUNDS IS HOPING TO SECURE A THIRD TERM IN THE U.S. SENATE.
BENGS IS A FORMER DEMOCRAT RUNNING AS AN INDEPENDENT TRYING FOR A SECOND TIME TO WIN A SENATE SEAT.
BENGS WAS THE DEMOCRATIC CANDIDATE IN 2022 AND LOST TO CURRENT U.S. SENATE MAJORITY LEADER JOHN THUNE BY A RESULT OF 242,316 TO 91,007 VOTES.