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SIOUXLAND CHAMBER DINNER WITH FRANK CALIENDO IS SOLD OUT

By
Woody Gottburg
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THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE’S ANNUAL DINNER TAKES PLACE AT THE MARRIOTT EVENT CENTER IN SOUTH SIOUX CITY THURSDAY EVBNING.

KRISTIE MCMANAMY OF THE CHAMBER SAYS A LARGE CROWD IS EXPECTED FOR THE FEATURED HEADLINER, COMEDIAN-IMPRESSIONIST FRANK CALIENDO:

CALIENDO1 OC……COMING TO THIS EVENT. :23

MCMANAMY SAYS L. G. EVERIST IS THE PRESENTING SPONSOR AS THEY CELEBRATE 150 YEARS IN BUSINESS.

THERE WILL BE A SURPRISE OR TWO AT THE DINNER INCLUDING THE IDENTITY OF THIS YEAR’S DEMING AWARD WINNER:

CALIENDO2 OC…….HAVE DONE IN OUR COMMUNITY. :26

THE CEREMONIES BEGIN AT 6PM WITH A COLOR GUARD PRESENTATION AND INVOCATION WITH THE DINNER & CHAMBER PROGRAM TO FOLLOW,

FRANK CALIENDO WILL THEN TAKE THE STAGE AROUND 8 P.M.

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