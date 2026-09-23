SIOUXLAND CHAMBER DINNER WITH FRANK CALIENDO IS SOLD OUT

THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE’S ANNUAL DINNER TAKES PLACE AT THE MARRIOTT EVENT CENTER IN SOUTH SIOUX CITY THURSDAY EVBNING.
KRISTIE MCMANAMY OF THE CHAMBER SAYS A LARGE CROWD IS EXPECTED FOR THE FEATURED HEADLINER, COMEDIAN-IMPRESSIONIST FRANK CALIENDO:
CALIENDO1 OC……COMING TO THIS EVENT. :23
MCMANAMY SAYS L. G. EVERIST IS THE PRESENTING SPONSOR AS THEY CELEBRATE 150 YEARS IN BUSINESS.
THERE WILL BE A SURPRISE OR TWO AT THE DINNER INCLUDING THE IDENTITY OF THIS YEAR’S DEMING AWARD WINNER:
CALIENDO2 OC…….HAVE DONE IN OUR COMMUNITY. :26
THE CEREMONIES BEGIN AT 6PM WITH A COLOR GUARD PRESENTATION AND INVOCATION WITH THE DINNER & CHAMBER PROGRAM TO FOLLOW,
FRANK CALIENDO WILL THEN TAKE THE STAGE AROUND 8 P.M.