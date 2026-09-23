SCHOOL BOARD VOTES TO PURCHASE FORMER CASEY’S STORE ON CASSELMAN

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD HAS APPROVED AN AGREEMENT WITH CASEY’S GENERAL STORES TO PURCHASE THE FORMER STORE PROPERTY LOCATED AT 1727 CASSELMAN STREET,
THE FORMER CASEY’S GENERAL STORE IS LOCATED NEAR LOESS HILLS ELEMENTARY AND A BLOCK OR SO AWAY FROM WEST HIGH SCHOOL AND WEST MIDDLE SCHOOL.
THE SCHOOL DISTRICT WILL PAY CASEY’S $138,300, INCLUDING A $5000 DOWN PAYMENT.
SCHOOL ATTORNEY DAN MOORE TOLD THE BOARD THAT CASEY’S AGREED TO GIVE THE DISTRICT 45 DAYS TO INSPECT THE PROPERTY TO DETERMINE IF THERE WERE ANY ISSUES WITH IT:
CASEYS1 OC…ON THE EARNEST MONEY. :21
MOORE SAYS CASEY’S ALSO AGREED TO HANDLE ANY ENVIROMENTAL ISSUES A STATE INSPECTOR MAY FIND:
CASEYS2 OC…….IF THERE IS ONE. :16
THE SCHOOL DISTRICT WILL ALSO PAY STEFFEN ENGINEERING $950-DOLLARS TO INSPECT THE FORMER PETROLEUM STATION SITE FOR THEM AND WRITE A REPORT OF WHAT THEY FIND.
THE SCHOOL DISTRICT WILL LIKELY DEMOLISH THE FORMER CONVENIENCE STORE AFTER THE INSPECTION IS COMPLETED.
THE PURCHASE WILL BE PAID FOR THROUGH DISTRICT SALES TAX FUNDS.
THE SCHOOL BOARD APPROVED THE PURCHASE UNANIMOUSLY.
File photo