RAINBOW TROUT TO SOON BE RESTOCKED IN CRYSTAL COVE

THE FALL STOCKINGS OF RAINBOW TROUT INTO PONDS AND LAKES ACROSS NEBRASKA ARE BEGINNING.
STAFF WITH THE NEBRASKA GAME AND PARKS COMMISSION FISH HATCHERIES ARE RELEASING 12-INCH TROUT TO ENHANCE FALL FISHING OPPORTUNITIES.
GAME AND PARKS STAFF WILL BE IN NORTHEAST NEBRASKA THE WEEK OF OCTOBER 5TH TO RESTOCK TROUT LOCALLY.
THEY PLAN ON PLACING 3000 TROUT IN SOUTH SIOUX CITY’S CRYSTAL COVE THAT WEEK AND ANOTHER 900 IN THE WAYNE CITY PARK POND.
THE EXACT DAY OF THE RESTOCKINGS HAS NOT BEEN ANNOUNCED BECAUSE IT IS DEPENDENT ON THE WEATHER OR UNFORESEEN CIRCUMSTANCES.
THOSE PLANNING TO FISH, ESPECIALLY BEGINNERS, ARE ENCOURAGED TO READ THE GAME AND PARKS’ “GOING FISHING GUIDE”, ONLINE AT OUTDOORNEBRASKA.GOV.
THERE YOU CAN ALSO CAN FIND INFORMATION ON FISHING OR BUY A FISHING PERMIT.
Photo by Neb. Game & Parks