FEW DETAILS REVEALED ABOUT APEX RAID IN NORTH SIOUX CITY

FEW DETAILS HAVE BEEN RELEASED REGARDING A FEDERAL RAID AT APEX WASTE MANAGEMENT IN NORTH SIOUX CITY ON WEDNESDAY.
AROUND A HALF DOZEN LAW ENFORCEMENT VEHICLES ARRIVED AT THE BUSINESS LOCATED AT 503 PROSPERITY WAY AFTER 9.A.M.
TWO PEOPLE WERE SEEN LED AWAY IN HANDCUFFS.
THEIR IDENTITIES AND WHAT CHARGES THEY WERE FACING WERE NOT REVEALED BY ANY FEDERAL OR STATE LAW ENFORCEMENT AGENCY IN SOUTH DAKOTA AS OF WEDNESDAY NIGHT.
LAW ENFORCEMENT WAS ON THE SCENE UNTIL LATE AFTERNOON, LOADING A VARIETY OF BOXES INTO A U-HAUL.
WHAT WAS SEIZED HAS NOT BEEN REVEALED EITHER.