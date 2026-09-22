Home Local News SIOUX HONEY ASSOCIATION BREAKS GROUND ON NEW PRODUCTION FACILITY

SIOUX HONEY ASSOCIATION BREAKS GROUND ON NEW PRODUCTION FACILITY

By
Woody Gottburg
-
22
SHARE

THE SIOUX HONEY ASSOCIATION OFFICIALLY BROKE GROUND TUESDAY AFTERNOON ON THEIR NEW 440-THOUSAND SQUARE FOOT HONEY PRODUCTION FACILITY TO BE LOCATED ON EXPEDITION COURT NEAR THE AIRPORT.

AIMEE SANDMAN, DIRECTOR OF GROWTH & COMMUNITY IMPACT OF SIOUX HONEY ASSOCIATION, SAYS THE EVENTUAL MOVE FROM THEIR CURRENT FACILITY ON LEWIS BOULEVARD REAFFIRMS THE COMMITMENT TO SIOUX CITY, WHERE IT WAS FOUNDED IN 1921:

HONEY1 OC……HERE IN SIOUX CITY. :05

THE MAKER OF SIOUX BEE HONEY IS CLOSING ITS ANAHEIM, CALIFORNIA FACILITY AS PART OF ITS LOCAL EXPANSION AND MOVING THOSE JOBS TO SIOUX CITY:

HONEY2 OC…….STAY HERE. :07

MAYOR BOB SCOTT SAYS KEEPING SIOUX HONEY IN SIOUX CITY WAS A PRIORITY

HONEY5 OC…….DECIDED TO STAY. :17:

SANDMAN SAYS THERE’S ABOUT A TWO YEAR TIMETABLE TO THE PROJECT, STARTING WITH THEIR MAIN BUSINESS OFFICES AND WAREHOUSE:

HONEY3 OC…….OVER HERE. :12

PHASE TWO IS THE CONSTRUCTION OF A NEW PROCESSING FACILITY AND LABORATORY TO BEGIN OPERATIONS IN FEBRUARY OF 2028:

HONEY4 OC…….BRAND EVEN MORE. :17

ONCE ALL PHASES ARE COMPLETE, THE SIOUX HONEY ASSOCIATION EXPECTS TO ADD APPROXIMATELY 39 NEW JOBS.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR