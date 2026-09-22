SIOUX HONEY ASSOCIATION BREAKS GROUND ON NEW PRODUCTION FACILITY

THE SIOUX HONEY ASSOCIATION OFFICIALLY BROKE GROUND TUESDAY AFTERNOON ON THEIR NEW 440-THOUSAND SQUARE FOOT HONEY PRODUCTION FACILITY TO BE LOCATED ON EXPEDITION COURT NEAR THE AIRPORT.
AIMEE SANDMAN, DIRECTOR OF GROWTH & COMMUNITY IMPACT OF SIOUX HONEY ASSOCIATION, SAYS THE EVENTUAL MOVE FROM THEIR CURRENT FACILITY ON LEWIS BOULEVARD REAFFIRMS THE COMMITMENT TO SIOUX CITY, WHERE IT WAS FOUNDED IN 1921:
HONEY1 OC……HERE IN SIOUX CITY. :05
THE MAKER OF SIOUX BEE HONEY IS CLOSING ITS ANAHEIM, CALIFORNIA FACILITY AS PART OF ITS LOCAL EXPANSION AND MOVING THOSE JOBS TO SIOUX CITY:
HONEY2 OC…….STAY HERE. :07
MAYOR BOB SCOTT SAYS KEEPING SIOUX HONEY IN SIOUX CITY WAS A PRIORITY
HONEY5 OC…….DECIDED TO STAY. :17:
SANDMAN SAYS THERE’S ABOUT A TWO YEAR TIMETABLE TO THE PROJECT, STARTING WITH THEIR MAIN BUSINESS OFFICES AND WAREHOUSE:
HONEY3 OC…….OVER HERE. :12
PHASE TWO IS THE CONSTRUCTION OF A NEW PROCESSING FACILITY AND LABORATORY TO BEGIN OPERATIONS IN FEBRUARY OF 2028:
HONEY4 OC…….BRAND EVEN MORE. :17
ONCE ALL PHASES ARE COMPLETE, THE SIOUX HONEY ASSOCIATION EXPECTS TO ADD APPROXIMATELY 39 NEW JOBS.