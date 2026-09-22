MORE DETAILS ON UPCOMING SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

THE 21ST ANNUAL SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL IS COMING UP WITH SCREENINGS AT THE ORPHEUM THEATER AND THE RE-MAX CENTER.
SPOKESPERSON LESLIE WORDEN SAYS IT WILL BE HELD OCTOBER 1ST THROUGH THE 4TH, WITH THE FIRST FILM A WORLD PREMIER CALLED “LINDBLADE: CUTTING EDGE,” ABOUT THE LIFE OF SIOUX CITY PHOTOGRAPHER GEORGE LINDBLADE:
FILMS1 OC……INFLUENTIAL GEORGE LINDBLADE. :13
THE SCREENING WILL BE FREE TO THE PUBLIC THAT EVENING.
SO WILL A WORKSHOP ON ACTING WITH TWO HOLLYWOOD ACTRESSES AT NOON ON SATURDAY, OCTOBER 3RD AT RE-MAX:
FILMS 2 OC…….PHINEAS.AND FERB. :33
THEN AT 7PM SATURDAY AT RE-MAX, A TICKETED EVENT WILL BE HELD WITH AIMEE GARCIA:
FILMS3 OC…….OTHER THINGS. :22
WORDEN SAYS RE-MAX, THE FORMER RIVIERA THEATER, IS WHERE ALL OF THE FESTIVAL’S SHORT FILM ENTRIES WILL BE SHOWN:
FILMS4 OC………A GREAT VENUE. :11
YOU CAN FIND OUT MORE ABOUT THE MOVIES ON THE SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL’S WEBSITE AND FACEBOOK PAGE.