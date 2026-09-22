MORE BIRD FLU FOUND IN IOWA FLOCK

MORE BIRD FLU HAS BEEN FOUND IN IOWA.
THE IOWA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND LAND STEWARDSHIP AND THE U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE HAVE DETECTED A CASE OF AVIAN INFLUENZA IN A MULTI-SPECIES BACKYARD FLOCK IN BOONE COUNTY.
THIS IS IOWA’S SEVENTH DETECTION OF H5N1 HPAI IN 2026.
IT’S A VIRAL DISEASE THAT AFFECTS BOTH WILD AND DOMESTIC BIRD POPULATIONS.
H5N1 CAN TRAVEL IN WILD BIRDS WITHOUT THOSE BIRDS APPEARING SICK, BUT IS OFTEN FATAL TO DOMESTIC BIRD POPULATIONS, INCLUDING CHICKENS AND TURKEYS.
IF POULTRY PRODUCERS OR THOSE WITH BACKYARD BIRDS SUSPECT SIGNS OF THE ILLNESS, THEY SHOULD CONTACT THEIR VETERINARIAN IMMEDIATELY.
POSSIBLE CASES MUST ALSO BE REPORTED TO THE IOWA DEPARTMENT OF AGRICULTURE.
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