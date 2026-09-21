WOODBURY COUNTY SATELLITE VOTING LOCATIONS

THE WOODBURY COUNTY ELECTION OFFICE HAS ANNOUNCED THE SATELLITE VOTING LOCATIONS AND KEY DEADLINES FOR THE UPCOMING GENERAL ELECTION ON TUESDAY, NOVEMBER 3..
WOODBURY COUNTY VOTERS WILL BE ABLE TO CAST AN EARLY IN-PERSON BALLOT AT THE LONG LINES FAMILY CENTER ON GORDON DRIVE FROM OCTOBER 14 TO NOVEMBER 2ND FROM 8AM UNTIL 4:30PM. AND SATURDAY’S STARTING OCTOBER 17 THROUGH HALLOWEEN FROM 9AM UNTIL 3PM.
OTHER SATELLITE LOCATIONS HAVE MORE LIMITED VOTING DAYS.
BRIAR CLIFF UNIVERSITY’S ST. FRANCIS CENTER WILL HAVE EARLY VOTING OCTOBER 19 FROM 9 UNTIL 3.
WESTERN IOWA TECH’S WILL TAKE PLACE OCTOBER 20 AND 21 IN THE KISER BUILDING FROM 9 UNTIL 3.
MORNINGSIDE UNIVERSITY WILL HAVE VOTING IN THE OLSEN STUDENT CENTER YOCKEY FAMILY ROOM ON OCTOBER 22 FROM 9 UNTIL 3.
SHEPHERD OF PEACE CHURCH ON PORT NEAL ROAD IN SERGEANT BLUFF WILL TAKE PLACE OCTOBER 26 FROM 2PM UNTIL 8PM.
VOTERS MAY ALSO CAST EARLY BALLOTS AT THE WOODBURY COUNTY COURTHOUSE AUDITOR’S OFFICE AT 620 DOUGLAS FROM OCTOBER 14 THROUGH NOVEMBER 2.
OCTOBER 19 IS THE LAST DAY TO PRE-REGISTER TO VOTE IN THE NOVEMBER ELECTION IN IOWA AND THE LAST DAY TO SUBMIT AN ABSENTEE BALLOT REQUEST FORM TO RECEIVE A BALLOT BY MAIL.