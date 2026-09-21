MOVILLE TO HOST COUNTY ZONING DATA CENTER MEETING

THE WOODBURY COUNTY ZONING COMMISSION WILL HOLD A TOWN HALL MEETING IN MOVILLE THIS (MONDAY) EVENING TO DISCUSS DATA CENTER PERMITTING IN
UNINCORPORATED AREAS OF WOODBURY COUNTY.
THE ZONING COMMISSION WILL GATHER CITIZEN INPUT ON POTENTIAL AMENDMENTS TO THE WOODBURY COUNTY ZONING ORDINANCE REGARDING DATA CENTER FACILITIES IN THE UNINCORPORATED AREAS OF THE COUNTY.
THE COMMISSION IS STUDYING DATA CENTERS WITH THE MISSION TO PREPARE A RECOMMENDATION TO THE BOARD OF SUPERVISORS ON HOW TO FACILITATE THE PERMITTING APPLICATION PROCESS IN THE WOODBURY COUNTY ZONING ORDINANCE.
THE TOWN HALL MEETING AND PROPOSED ZONING REGULATIONS APPLY ONLY TO UNINCORPORATED AREAS UNDER WOODBURY COUNTY ZONING JURISDICTION.
INCORPORATED CITIES AND TOWNS WITHIN WOODBURY COUNTY REGULATE THEIR OWN ZONING ORDINANCES.
THE MEETING BEGINS AT 7PM IN THE MOVILLE COMMUNITY CENTER LOCATED AT 815 MAIN STREET.
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