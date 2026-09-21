LOOMIS SAYS HE WILL RETRY THOMAS POPP IN 1983 DEATH OF TERRI MCCAULEY

THE WOODBURY COUNTY ATTORNEY SAYS THE DECISION HAS BEEN MADE TO RETRY THOMAS POPP, THE SUSPECT ACCUSED OF FIRST DEGREE MURDER IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY IN SIOUX CITY.
COUNTY ATTORNEY JAMES LOOMIS ISSUED A STATEMENT SAYING THE PARTIES IN THE CASE WILL WORK WITH THE COURT TO SET A NEW TRIAL DATE.
A MISTRIAL WAS CALLED IN THE 63-YEAR-OLD POPP’S TRIAL IN SIOUX CITY LAST MONTH WHEN THE JURY COULD NOT REACH A UNANIMOUS DECISION IN THE CASE.
LATE LAST WEEK, POPP’S ATTORNEY FILED A MOTION IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT FOR A CHANGE OF VENUE IF THERE WAS A NEW TRIAL.
JOHN LOOS STATED THAT DUE TO EXTENSIVE MEDIA COVERAGE THERE EXISTS SUCH A DEGREE OF PREJUDICE THAT A FAIR AND IMPARTIAL TRIAL CANNOT BE HAD WITH A JURY MADE UP FROM WOODBURY COUNTY JURORS.
A HEARING ON THAT MOTION THAT WAS SET FOR TUESDAY AFTERNOON HAS NOW BEEN CALLED OFF.
NO OTHER DECISION REGARDING WHEN AND WHERE A NEW TRIAL WOULD TAKE PLACE HAS BEEN MADE AT THIS TIME.
THE COUNTY ATTORNEY HAD 90 DAYS AFTER THE MISTRIAL WAS DECLARED TO DECIDE TO RETRY POPP.
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