IOWA JOBLESS RATE REMAINS UNCHANGED

IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE REMAINED UNCHANGED FOR THE FOURTH STRAIGHT MONTH IN AUGUST, HOLDING AT THREE-POINT-TWO PERCENT.
WORKFORCE DEVELOPMENT EXECUTIVE DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS SEVERAL AREAS SAW JOB INCREASES.
JOBLESS1 OC…….GOOD SIGNS” :13
TOWNSEND SAYS DURABLE MANUFACTURING ADDED AROUND 900 JOBS AND NON-DURABLE MANUFACTURING 400, ALONG WITH INCREASED HIRING IN HEALTHCARE, RETAIL AND HOSPITALITY.
SHE SAYS A DROP IN THE NUMBER OF PEOPLE LOOKING FOR A JOB KEPT THE UNEMPLOYMENT RATE FROM FALLING.
JOBLESS2 OC………OVERALL RATE” :11
TOWNSEND SAYS THEY HOPE TO BUILD BACK THE LABOR FORCE AFTER THOSE RETIREMENTS.
JOBLESS3 OC………IOWA WORKS DOT GOV” :22
SHE SAYS THE NUMBER OF CLAIMS FOR UNEMPLOYMENT IN IOWA REMAINS AT HISTORIC LOW LEVELS, WHICH IS BENEFITING BUSINESSES.
JOBLESS4 OC…….IN 2027″ :10
TOWNSEND SAYS THAT’S GOOD FOR EMPLOYERS, AND HOPEFULLY WILL TRANSLATE TO MORE HIRING AS THE YEAR GOES ON.