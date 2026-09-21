CHRISTIAN CONSERVATIVES MEET IN ANNUAL FAITH & FREEDOM GATHERING

LOUISIANA SENATOR JOHN KENNEDY SPOKE TO OVER 13-HUNDRED CHRISTIAN CONSERVATIVES IN IOWA THIS WEEKEND, PREDICTING THE WAR IN IRAN WOULD BE OVER BY SPRING.
FF1 OC…………HAVE RIGHT NOW.” :16
KENNEDY WAS THE KEYNOTE SPEAKER AT THE IOWA FAITH AND FREEDOM COALITION’S FALL FUNDRAISER, CITING THE MID-2022 INFLATION RATE OF NINE PERCENT WHEN JOE BIDEN WAS PRESIDENT AND TOUTING THE ONE BIG BEAUTIFUL BILL PRESIDENT TRUMP SIGNED IN FIRST YEAR BACK IN THE WHITE HOUSE.
GOVERNOR KIM REYNOLDS, WHO IS NOT SEEKING REELECTION, URGED THE CROWD IN DES MOINES TO “LEAN IN” AND WORK TO ENSURE REPUBLICANS RETAIN CONTROL OF THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE BRANCHES OF STATE GOVERNMENT.
FF2 OC……..OF THE WAY.” :06
THREE OF THE FOUR REPUBLICANS RUNNING FOR IOWA’S U-S HOUSE SEATS ATTENDED THE EVENT.
CHRIS MCGOWAN IS THE G-O-P CANDIDATE IN THE FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT, WHERE THERE ARE 44 PERCENT MORE REPUBLICANS THAN DEMOCRATS REGISTERED TO VOTE.
FF3 OC…….ENERGY RIGHT NOW.” :18
THE EVENT WAS HELD IN A HOTEL BALLROOM ACROSS THE STREET FROM THE DES MOINES AIRPORT.
RADIO IOWA