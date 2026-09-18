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WOODBURY COUNTY STUDENT WINS ISAVE 529 EDUCATION SAVINGS FUNDS

By
Woody Gottburg
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A WOODBURY COUNTY STUDENT HAS WON A $529 CONTRIBUTION TO AN I SAVE 529 ACCOUNT.

STATE TREASURER ROBY SMITH SAYS A GIRL NAMED CATHERINE IS THE WOODBURY COUNTY WINNER OF THE MONEY THROUGH THE STATEWIDE SUMMER GIVEAWAY.

SMITH IS ENCOURAGING FAMILIES TO ENTER FOR THEIR OWN CHANCE TO JUMP-START THEIR CHILD’S EDUCATION SAVINGS.

HE SAYS A CHILD IN EACH OF IOWA’S 99 COUNTIES IS RECEIVING A BOOST TOWARD THEIR FUTURE WITH FUNDS SOMEDAY USED FOR COLLEGE, AN APPRENTICESHIP OR ANOTHER ELIGIBLE EDUCATION EXPENSE.

AN ADDITIONAL STATEWIDE WINNER RECEIVED A $1,000 CONTRIBUTION.

IN CELEBRATION OF COLLEGE SAVINGS MONTH, STATE TREASURER SMITH IS GIVING AWAY ONE MORE $1,000 I SAVE 529 CONTRIBUTION IN SEPTEMBER.

WITH THE PLAN, PEOPLE CAN SAVE FOR FUTURE EDUCATIONAL EXPENSES FOR THEMSELVES, CHILDREN, GRANDCHILDREN OR OTHERS,

IOWA TAXPAYERS CAN DEDUCT UP TO $6,100 IN CONTRIBUTIONS PER BENEFICIARY ACCOUNT FROM THEIR STATE INCOME TAXES IN 2026.

FILE PHOTO

 

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