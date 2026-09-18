VP VANCE CAMPAIGNS FOR IOWA GOP IN COUNCIL BLUFFS

VICE PRESIDENT J-D VANCE HEADLINED A RALLY IN COUNCIL BLUFFS FRIDAY TO BOOST IOWA REPUBLICAN CANDIDATES ON THE NOVEMBER BALLOT.
HE WAS JOINED BY CHRIS MCGOWAN, THE REPUBLICAN CANDIDATE IN IOWA’S 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT, AND ZACH LAHN, THE G-O-P CANDIDATE FOR GOVERNOR:
VANCE1 OC…TO DO IT. :12
VANCE SAYS LAHN IS AN ALLY TO THOSE FOCUSED ON WATER QUALITY AND HEALTHY FOOD.
VANCE2 OC……SIT DOWN AND TAKE IT.” :15
VANCE CALLED LAHN’S OPPONENT ROB SAND A PROFESSIONAL DEMOCRAT.
VANCE3 OC…….YOUR WHOLE LIFE..” :12
VANCE ALSO PRAISED ASHLEY HINSON, WHO IS RUNNING FOR THE U-S SENATE IN IOWA BUT COULDN’T BE IN COUNCIL BLUFFS FOR THE RALLY.
VANCE4 OC…………STATE OF IOWA. ;08
VANCE DID NOT MENTION HINSON’S DEMOCRATIC OPPONENT JOSH TUREK, WHO IS FROM COUNCIL BLUFFS.
IOWA DEMOCRATIC PARTY CHAIR RITA HART SAYS VANCE VISITED IOWA TO PROP UP THE G-O-P’S CANDIDATE FOR GOVERNOR, WHO SHE CALLED A CAREER POLITICAL OPERATIVE WHO WANTS TO EXTEND THE WORST OF KIM REYNOLDS’ AGENDA FOR ANOTHER FOUR YEARS.
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