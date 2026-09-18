SAND SUPPORTS LEGALIZING RECREATIONAL MARIJUANA

ROB SAND, THE DEMOCRATIC CANDIDATE FOR IOWA GOVERNOR, SAYS IOWA SHOULD LEGALIZE RECREATIONAL MARIJUANA AND ADOPT THE SAME KIND OF REGULATIONS IMPOSED ON ALCOHOL.
SAND DESCRIBED THE LIMITATIONS HE’D SEEK DURING A TOWN HALL IN DALLAS COUNTY:
SANDPOT1 OC………IN PUBLIC, RIGHT?” :12
SAND SAYS THE MARIJUANA PRODUCTS SHOULD NOT BE MARKETED OR DESIGNED TO APPEAL TO CHILDREN.
SANDPOT2 OC……LIKE GUMMIE BEARS.” :08
SAND SAYS LABELS SHOULD CLEARLY SHOW THE POTENCY OF THE CANNABIS PRODUCTS, WHICH HE SAYS WOULD ADDRESS SOME CONCERNS.
SANDPOT3 OC……..AS WELL. ;08
SAND HAS STATE TAXES ON RECREATIONAL MARIJUANA SOLD BY STATE-LICENSED RETAILERS WOULD HELP FILL THE STATE’S BUDGET GAP.
HE WOULD REQUIRE GROWERS, MANUFACTURERS AND RETAILERS TO OBTAIN A STATE LICENSE AND HE’D REQUIRE STATE PERMITS FOR TRANSPORTING AND SELLING CANNABIS.
SAND’S REPUBLICAN OPPONENT ZACH LAHN DOES NOT SUPPORT LEGALIZING MARIJUANA FOR RECREATIONAL USE.
RADIO IOWA/KLEM FILE PHOTO