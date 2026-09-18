FATAL TWO VEHICLE ACCIDENT IN SOUTH SIOUX CITY

ONE PERSON HAS DIED IN A COLLISION OF A MOTORCYCLE AND PICK UP TRUCK LATE THURSDAY AFTERNOON IN SOUTH SIOUX CITY, NEBRASKA.
SOUTH SIOUX POLICE SAYS THE ACCIDENT HAPPENED AROUND 4:50 P.M. AT THE INTERSECTION OF RIVERVIEW DRIVE AND C STREET.
POLICE SAY THE THE MOTORCYCLE WAS EASTBOUND ON RIVERVIEW AND THE PICKUP WAS TRAVELING SOUTHBOUND ON C STREET.
THE FEMALE DRIVER OF THE MOTORCYCLE WAS TRANSPORTED BY SOUTH SIOUX RESCUE TO A LOCAL HOSPITAL WITH LIFE THREATENING INJURIES.
SHE WAS LATER PRONOUNCED DECEASED.
THE FEMALE DRIVER OF THE PICKUP WAS NOT INJURED.
THE INVESTIGATION IS CONTINUING THE NAMES OF THOSE INVOLVED HAVE NOT BEEN RELEASED.