DOWNTOWN STREET CLOSURES FOR ARTSPLASH IN EFFECT TILL SUNDAY

IF YOU WERE DRIVING DOWNTOWN ON PIERCE STREET YOU FOUND OUT YOU COULDN’T GET PAST 3RD STREET TO GO TO GORDON DRIVE.
THAT’S BECAUSE SIOUX CITY’S ARTSPLASH TAKES PLACE THIS WEEKEND AT THE SIOUX CITY ART CENTER, AND STREETS AROUND THE CENTER WERE BLOCKED OFF FOR THE SET UP FOR THE FESTIVAL.
SUMMER AMMAN OF THE ART CENTER SAYS ARTSPLASH TAKES PLACE THIS SATURDAY AND SUNDAY WITH SATURDAY’S HOURS OPENING DAY ON THE 19TH EXTENDED INTO THE EVENING:
ARTSPLASH3 OC…..THE HOLIDAY WEEKEND. :20
3RD STREET IS CLOSED BETWEEN PIERCE AND NEBRASKA STREETS.
PIERCE STREET IS CLOSED BETWEEN 3RD STREET TO THE RAILROAD TRACKS NEAR 2ND STREET.
THE EASTERN AND CENTRAL LANES OF PIERCE STREET ARE CLOSED BETWEEN 4TH AND 3RD STREETS.
THE WESTERN LANE OF NEBRASKA STREET IS CLOSED BETWEEN 3RD STREET AND THE RAILROAD TRACKS NEAR 2ND STREET.
THOSE STREET CLOSURES WILL REMAIN IN EFFECT FROM NOW UNTIL SUNDAY, SEPTEMBER 20 AT 8 P.M.
ADMISSION TO ARTSPLASH IS FREE AND PARKING IS AVAILABLE AT THE TYSON EVENTS CENTER PARKING LOT WITH HANDICAP PARKING AT THE NYLEN CANCER CENTER.